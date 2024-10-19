В Киеве прогремела серия взрывов: столицу атакуют "Шахеды"

Россия снова запустила по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Добрались вражеские БПЛА и до столицы. Здесь раздались взрывы.

Кроме столицы, взрывы прогремели в Винницкой области, в Кривом Роге, Сумах и Харькове.

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Взрывы в Киеве

В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!

– написал Виталий Кличко в 23:43.

Позже сообщили о еще одних взрывах в Киеве.

В КОВА также написали о работе противовоздушной обороны.

"Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", – говорится в сообщении.

Там традиционно призвали не фотографировать и не снимать работу наших защитников, а еще – не пренебрегать правилами безопасности. Областная военная администрация советует оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Пока нет деталей о последствиях вражеского удара по столице. Воздушные силы предупреждали, что столица под атакой российских беспилотников.

Где сейчас тревога

Согласно сообщениям ВС, дроны быстро добрались до Запада Украины.

Детали по тревогам можно увидеть на интерактивной карте:

Берегите себя и будьте в укрытиях!