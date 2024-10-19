Окрім столиці, вибухи пролунали на Вінниччині, в Кривому Розі, Сумах та Харкові.

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Вибухи в Києві

У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!

– написав Віталій Кличко о 23:43.

Пізніше повідомили про ще одні вибухи в Києві.

В КОВА також написали про роботу протиповітряної оборони.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", – ідеться в повідомленні.

Там традиційно закликали не фотографувати та не знімати роботу наших захисників, а ще – не нехтувати правилами безпеки. Обласна військова адміністрація радить залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Наразі немає деталей про наслідки ворожого удару по столиці. Повітряні сили попереджали, що столиця під атакою російських безпілотників.

Де зараз тривога

Відповідно до повідомлень ПС, дрони швидко дісталися Заходу України.

Деталі щодо тривог можна побачити на інтерактивній карті:

Бережіть себе і будьте в укриттях!