В Киеве прогремели взрывы на фоне угрозы удара баллистикой

В Киеве произошли взрывы. В столице работают силы ПВО.

В Киеве прогремели взрывы на фоне угрозы удара баллистическими ракетами. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА). Власти отметили, что системы противовоздушной обороны (ПВО) работают в столице.

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Еще со вчерашнего дня россияне запустили "Шахеды"

Граждан, как и жителей города, так и его гостей, призвали к осторожности и бдительности. Информация о возможных пострадавших или разрушениях пока не поступала.



В столице по состоянию на три часа ночи прогремели сразу несколько взрывов. Мониторинговые каналы сообщают, что цели запускают из районов Курска и Брянска.

Угроза баллистики для столицы. Находитесь в укрытиях,

– написал мэр Кличко.

Также Воздушные силы сообщили, что скоростная цель находится в районе Шостки Сумской области. Тревога объявлена в большинстве восточных, центральных и северных областей Украины.

Обратите внимание! Еще с вечера враг запустил "Шахеды". Они направлялись на украинскую территорию с юга и востока.