В Киеве прогремели взрывы: над городом БПЛА

Утром 22 мая в столице Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ударных дронов. Впоследствии раздались взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытии.

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Взрывы в Киеве сегодня 22 мая

Взрывы в Киеве прогремели около 07:56. Несколько минут до этого в Воздушных силах сообщили о БПЛА над столицей.

Заметим, что тревогу в Киеве объявили в 07:39. У КГВА отмечали, что она связана с угрозой вражеских ударных беспилотников.

Местных жителей призвали немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до отбоя тревоги.

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