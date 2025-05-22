Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою повітряної тривоги перебувайте в укритті.
Зверніть увагу Росія продовжила атакувати Україну "Шахедами" і вранці: для яких регіонів є загроза
Вибухи у Києві сьогодні 22 травня
Вибухи у Києві пролунали близько 07:56. Кілька хвилин до цього в Повітряних силах повідомили про БпЛА над столицею.
Зауважимо, що тривогу у Києві оголосили о 07:39. У КМВА зазначали, що вона пов'язана з загрозою ворожих ударних безпілотників.
Місцевих жителів закликали негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до відбою тривоги.
Читайте також Російські БпЛА атакували Миколаїв: в місті пролунали вибухи
До речі, оперативно про повітряні тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.