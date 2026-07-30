В Киеве прогремели взрывы: Россия нанесла ракетный удар по столице

В ночь на 30 июля россияне запустили баллистические ракеты в направлении Киева. В результате в столице раздались взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно об атаке на столицу?

Воздушная тревога в Киеве была объявлена примерно в 01:38. Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ракеты в направлении украинской столицы. Там уточняли, что в направлении города движутся как минимум несколько высокоскоростных целей.

Около 01:09 в Киеве раздались взрывы. Впоследствии мэр города Виталий Кличко подтвердил ракетную атаку на столицу. Позже появилась информация о падении обломков в Святошинском районе.

Из-за этого произошло возгорание на территории нежилой застройки. Также пожар возник на территории нежилой застройки на Оболони.

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Отметим, что почти одновременно взрывы потрясли Днепр. Также были слышны громкие взрывы в пределах Кривого Рога и Каменского. Подробности о возможных последствиях вражеского удара по этому региону пока также не сообщались.