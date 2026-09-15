В Киеве прогремела серия взрывов: в нескольких районах есть попадание

Россия наносит удар по Киеву днем 15 сентября. Во время воздушной тревоги в столице прогремели взрывы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Что известно о взрывах?

Воздушная тревога желтого уровня была объявлена ​​в столице в 15:07. Тогда же Воздушные силы ВСУ предупредили жителей города о движении реактивного беспилотника с востока.

Впоследствии Кличко подтвердил, что в городе прогремели взрывы.

В столице работает ПВО по вражеским БПЛА. Находитесь в укрытиях!

– призвал городской глава.

Впоследствии военные сообщили о движении еще нескольких реактивных БПЛА в направлении разных населенных пунктов Киевской области и самого Киева.

Позже мэр Виталий Кличко сообщил о последствиях российской атаки:

попадания БПЛА по территории гаражного кооператива в Соломенском районе;

падение обломков во двор жилого дома в Соломенском районе. По другому адресу в этом же районе обломки БПЛА упали на кровлю жилого дома. Также один БпЛА упал в водоем;

падение обломков БПЛА возле нежилого здания в Святошинском районе; падение обломков БПЛА во двор жилого дома в Голосеевском районе.

Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной угрозе от ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграме 24 Канала.

Напомним, утром враг уже нанес дроновый удар по Киеву. Под прицелом находились две АЗС, нежилая застройка, складские помещения, ресторан быстрого питания и бизнес-центр. В результате террора по меньшей мере один человек погиб и еще восемь пострадали.