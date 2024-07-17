В Киеве прогремели взрывы во время тревоги

Поздно вечером 17 июля в столице слышали взрывы.

Так, вечером русские войска в очередной раз запустили ударные беспилотники. Ряд областей Украины оказались под угрозой атаки вражеских "Шахедов".

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Что известно о взрывах в Киеве

Ориентировочно в 23.08 в Киеве и области прозвучала воздушная тревога. Тревога была связана со взлетом МиГа, а также движением "Шахедов". Однако перед тем, в 22:58, мэр столицы Виталий Кличко написал в своем телеграм-канале о работе наших защитников неба.

Взрывы на левом берегу столицы. Работают силы ПВО,

– говорится в сообщении городского головы.

Впоследствии он добавил, что в Дарницком районе, по предварительной информации, вспыхнуло возгорание жилого дома и учебного заведения. Подразделения спасателей уже направляются на место.

"В результате воздушной атаки на Киев в Дарницком районе Киева предварительно зафиксировано падение обломков. Информация о возможных разрушениях или пострадавших уточняется", – отметили и в КМВА.