В Киеве прогремели взрывы: враг ударил баллистикой, есть попадания в городе

Российская армия нанесла ракетный удар по Киеву ночью 7 октября. В столице прогремела серия мощных взрывов.

Также актуальны и другие воздушные угрозы. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Что известно об обстреле Киева ночью 7 октября?

Воздушную тревогу в Киеве, а также в целом ряде областей Украины объявили в 03:09 ночи 7 октября. В это время Воздушные силы сообщили о запуске российской армией баллистических ракет в сторону столицы.

Серия взрывов прогремела в Киеве в течение нескольких минут. Затем ракеты продолжали лететь с разных направлений.

Мониторинговые сообщества отметили, что противник традиционно применяет ракеты из комплексов С-300 или С-400, а также "Цирконы". В частности, monitor пишет, что баллистическими ракетами российская армия наносит удары из Брянска и Таганрога, а "Цирконами" – из Курска, Ростова и Миллерово.

Какая информация есть о последствиях ударов по Киеву сегодня?

Глава города Виталий Кличко уже сообщил первые сведения о последствиях ударов по Киеву баллистическими ракетами. К сожалению, известно о попаданиях. В частности:

В Оболонском районе – на территорию нежилой застройки.

В Подольском – в складские помещения.

В Шевченковском – на территории нежилой застройки.

В Дарницком районе горят обломки на открытой территории.

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Добавим, что одновременно с Киевом баллистические ракеты ударили по Днепру, там также прогремели взрывы. Также есть предварительная информация о пребывании в небе России стратегической авиации, что может запустить по Украине крылатые ракеты.