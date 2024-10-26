В Киеве прогремели взрывы

Поздно вечером 26 октября россияне запустили по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". В результате в столице и области прогремели взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты Суспильного и Киевская областная военная администрация. 24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В столице и области слышали взрывы

Воздушная тревога в Киевской области была объявлена ​​ориентировочно в 22:29. Уже через полчаса, около 23:00, сирены услышали и в столице. Воздушные силы предупреждали об угрозе дронов-камикадзе типа "Шахед", которым враг атакует Украину.

"Враждебные БпЛА из Черниговской в Киевскую область в юго-западном направлении", – писали защитники неба. Впоследствии Киевская ОВА также сообщила, что в воздушном пространстве зафиксирован БПЛА противника.

Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– написали там.

В тот же момент появилась информация, что взрывы слышали и в Киеве. Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, там тоже работает противовоздушная оборона.

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