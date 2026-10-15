В Киеве прогремели взрывы

Взрывы раздались в Киеве утром 15 октября. Россия атакует БПЛА.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Что известно об атаке на Киев

Новая партия ударных реактивных беспилотников появилась над Киевом около 8:30.

В столице работают силы ПВО. Находитесь в безопасных местах!

– написал Кличко в 8:41.

После этого Воздушные силы предупредили о еще одном реактивном БПЛА, летящем с севера Черниговской области на север Киевской области.

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Напомним, что в Украине ночь на 15 октября была неспокойной. В частности, Ровно пережило несколько волн российских атак. Повреждены жилые дома, в городе не было света, а по области – частично до сих пор.

Также Россия провела атаку на Тернопольскую область. Под прицелом оказался Чортковский район. Попадание пришлось на предприятие, есть 5 пострадавших.