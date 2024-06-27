В Киеве произошел взрыв на энергообъекте

В Киеве в Шевченковском районе на энергообъекте произошел взрыв и пожар. Все службы направляются на место.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко сегодня, 27 июня, в 18:40. Соответствующие службы уже выехали на место инцидента.

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"На энергообъекте в Шевченковском районе столицы произошел взрыв и пожар. Все службы направляются на место", – говорится в сообщении.

В пресс-службе ГСЧС Киева сообщили, что на одном из энергообъектов в городе возник незначительный пожар. Спасатели ждут возможности действовать к месту возгорания.

Что произошло

Чуть позже Виталий Кличко уточнил причину взрыва – короткое замыкание на одной из подстанций.

"Уточненная информация от экстренных служб. На трансформаторной подстанции в Шевченковском районе столицы возникло короткое замыкание, наблюдается задымление", – отметил мэр.

Кличко отметил, что все же дальнейшего горения нет.

В результате взрыва никто не пострадал. Также не зафиксировано разрушений и повреждений помещений.

К слову, несколько дней назад в сети тоже сообщали о взрыв на одном из энергетических объектов столицы. Впрочем, тогда информацию не соответствовала действительности.

Графики отключений света в Киеве

28 июня в Киеве и области стабилизационные отключения будут действовать в течение всех суток - с 00:00 до 24:00. Киевлян просят подготовиться и планировать день по графику.

Питание объектов критической инфраструктуры ограничивать не будут.

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Распределение ограничений между регионами

. Графики отключений света обновили для Киева и области. Номер группы, по которой выключали электроэнергию, мог измениться. В частности, в Киеве гарантированные отключения света продлили до 4 часов, возможны – до 3 часов. Максимальное время отключения электроэнергии в сутки составляет 18 часов.

Сейчас в "Укрэнерго" работают над тем, чтобы сделать ограничения между регионами справедливыми. В рамках такого нововведения каждый регион разделил потребителей на 6 групп/очередей с примерно одинаковым потреблением внутри каждой группы. Роль "Укрэнерго" в том, что оно дает команду отключать 1, 2 или 3 группы/очереди.