В Киеве прощаются с морпехом Андреем Кузьменко, который погиб в Донецкой области

В Михайловском златоверхом монастыре в столице 10 января прощаются с офицером-морпехом 35 бригады морской пехоты Андреем Кузьменко. Воин погиб 4 января, выполняя боевое задание в Донецкой области.

Об этом сообщает 24 Канал. Провести Героя в последний путь пришли родственники, друзья и знакомые Андрея Кузьменко.

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На войне погиб морськой пихотинец Андрей Кузьменко

В 2023 году Андрей Кузьменко добровольно стал на защиту Украины. Сначала нес службу на Херсонщине, а позже в Донецкой области, где и принял свой последний бой.

О гибели Андрея Кузьменко ранее сообщила его жена, журналистка "Новинарные" Анастасия Федченко. Герой совсем немного не дожил до рождения своей дочери, которую вскоре должна родить Анастасия.

В Киеве прощаются с Героем Андреем Кузьменко / Фото Валентины Полищук, 24 Канал