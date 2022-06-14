В Киеве простились с журналистом и военным Алексеем Чубашевым: эксклюзивный фоторепортаж
В Киеве простились с известным украинским военным корреспондентом и офицером Алексеем Чубашевым.
Церемония прощания прошла в столичном Доме офицеров. Попрощаться с "Рекрутом" пришли родные, друзья, волонтеры и собратья. Фоторепортаж 24 канала – дальше.
Внимание На войне погиб известный военкор Алексей Чубашев
Прощание с Алексеем Чубашевым в Киеве / Фото Валентина Полищук, 24 канал
Военного похоронят на Байковом кладбище.
У Алексея Чубашева осталась жена, дочь и маленький сын, родившийся через месяц после начала войны.
Гибель Алексея Чубашева – это большая потеря
Украинский военный и журналист погиб 10 июня.
Алексей Чубашев был автором программы "Рекрут UA", руководил "Армия FM" и Военным телевидением Украины.
Делал многое для поднятия боевого духа украинских военных. А с первых дней полномасштабной войны ушел на фронт.
Как написала журналистка Яна Холодная , Алексей "жил армией". Военный был сильным духом и в то же время любящим отцом.
Первое военное реалити "РекрутUA". Никогда не забуду, как ты пришел с этой идеей, ты горел ею. Первыми были ССО, затем десант, затем морпехи. Ты многое сделал полезного для армии этими проектами. Ты жил армией, ты профессионально вырос из студии и мог делать много полезных вещей на ТВ, но 24 февраля ты выбрал другой путь,
– написала Яна Холодная в день гибели защитника.
Краткая биография Алексея Чубашева
- В 2010 году Алексей Чубашев поступил на военную журналистику в Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
- В 2015 году начал служить в Центральной телерадиостудии Минобороны.
- Чубашев был автором и ведущим первого в Украине военного реалити-шоу "Рекрут.UA".
- На ютюб-странице проекта 24 канала "Знаем 24" можно просмотреть его программы "Рекрут.UA. SOF", "Рекрут.UA. Морская пехота" и "Рекрут.UA. Десант".
- 28 февраля 2021 у Чубашева закончился второй офицерский контракт с ВСУ. Он его не продолжал и был уволен в запас. Вернулся на фронт уже с начала полномасштабной войны.