После удара по ТРЦ в Кременчуге в Киеве проверят все торговые центры

После ракетного удара по торговому центру в Кременчуге в Киеве проведут проверки по соблюдению эвакуации во время воздушной тревоги.

Проверка киевских торговых центров

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает 24 канал. По его словам, эти правила существуют давно и их нужно соблюдать.

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Больше ничего придумывать не нужно. Конечно, проверки будут проводиться полицией. Что будет, если кто-нибудь не придерживается? Есть ответственные люди, которые проверяют, знают методы воздействия, административные и другие,

– сказал Поворозник.

Последние обстрелы оккупантов

Из последних киевских новостей известно, 26 июня российские оккупанты ударили по жилому дому и детскому саду в Шевченковском районе столицы. Одну ракету сбили в небе над Киевщиной. В результате обстрела погиб один человек и шесть получили ранения. Ракеты россияне запускали из акватории Каспийского моря из стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.

27 июня российские захватчики ударили двумя ракетами Х-22 по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В здании находилось до 1000 человек, после сирены не всем удалось покинуть ТРЦ.

Сразу после попадания вспыхнул масштабный пожар, огонь охватил все здание. Спасатели сообщали, что им пришлось тушить пожар на площади более 10 000 квадратных метров.

По последним данным, в результате этого российского обстрела погибли 20 человек, 40 человек считаются пропавшими без вести, поэтому количество жертв может возрасти.

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