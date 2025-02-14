В Киеве работает ППО

В столице ночью 14 февраля прогремели взрывы. Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала.

Взрывы в Киеве прогремели на фоне тревоги и атаки "Шахедами". Тревога охватила большую часть Украины и движется на Запад.

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Что известно о взрывах в Киеве сегодня

О том, что в столице громко, стало известно в 00:57 14 февраля. Интересно, что о работе ПВО написали СМИ, но официальные каналы власти не подтвердили это.

В 00:21 Воздушные силы написали, что беспилотники-камикадзе направляются на Киев из Черкасс. Как и всегда, россияне запустили много "Шахедов", которые постепенно "путешествуют" по Украине. На Киевщину заходили БПЛА из соседних областей.

В свою очередь, столичный регион является транзитным для Житомирщины. Сначала вражеские дроны отправились из Киевской области на Житомирщину, но затем вернулись.

Где сейчас тревога: данные интерактивной карты

Мониторинговые сообщества просят ставить отметки в еПВО, если слышите пролет дрона. Ведь беспилотники идут на низкой высоте, их фиксация затруднена.

Не пренебрегайте безопасностью и будьте в укрытии!