В Киеве и ряде областей – воздушная тревога: существует риск атаки ракетами Х-22
19 июля 2023, 00:07Читати новину українською
Около полуночи в Киеве раздалась воздушная тревога. Призываем не игнорировать сирены и немедленно отправляться к укрытию.
В этот раз сначала об угрозе с неба предупредили жителей Киева. Через несколько минут карта воздушных тревог продолжила "краснеть". Причиной тому стал взлет Ту-22М3, который является носителем ракет Х-22.
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