В Киеве и ряде областей – воздушная тревога: существует риск атаки ракетами Х-22

Около полуночи в Киеве раздалась воздушная тревога. Призываем не игнорировать сирены и немедленно отправляться к укрытию.

В этот раз сначала об угрозе с неба предупредили жителей Киева. Через несколько минут карта воздушных тревог продолжила "краснеть". Причиной тому стал взлет Ту-22М3, который является носителем ракет Х-22.

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Что известно о воздушной тревоге

Карта воздушных тревог продолжила "краснеть". Об угрозе с неба предупредили также в Черкасской, Полтавской, Сумской, а через несколько минут – в Днепропетровской области.Воздушная тревога начала распространяться. Ее слышали жители Киевской, Кировоградской, Донецкой, Черниговской, Харьковской областей.Сирены извещали об угрозе жителей Киева.