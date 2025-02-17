В Киеве раздаются громкие взрывы: город под ударом "Шахедов"

В ночь на 17 февраля Киев снова оказался под вражеской атакой. В городе прогремели взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала из столицы. Призываем не игнорировать угрозу и немедленно направляться в укрытие.

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В Киеве слышна работа ПВО по дронам

Так, взрывы в Киеве прогремели примерно в 00:33. Громкие звуки связаны с работой противовоздушной обороны по российским дронам.

В столице работает ПВО по вражеским БпЛА. Пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах,

– пишет глава Киевской МВА Тимур Ткаченко.

Воздушная тревога в Киеве звучит с 23:12. Воздушные силы незадолго до взрывов предупредили о приближении "Шахедов" к столице. Мониторы писали о пролете вражеских БпЛА с левого берега на правый.

"На Оболони и на левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским БпЛА", – предупредил Виталий Кличко в 00:43.

В Киевской ОГА призывают соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

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Отмечается, что дроны движутся на Запад. В частности, в 00:36 тревогу объявили в Житомирской области.