В Киеве раздаются громкие взрывы: город под ударом "Шахедов"
В ночь на 17 февраля Киев снова оказался под вражеской атакой. В городе прогремели взрывы.
Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала из столицы. Призываем не игнорировать угрозу и немедленно направляться в укрытие.
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В Киеве слышна работа ПВО по дронам
Так, взрывы в Киеве прогремели примерно в 00:33. Громкие звуки связаны с работой противовоздушной обороны по российским дронам.
В столице работает ПВО по вражеским БпЛА. Пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах,
– пишет глава Киевской МВА Тимур Ткаченко.
Воздушная тревога в Киеве звучит с 23:12. Воздушные силы незадолго до взрывов предупредили о приближении "Шахедов" к столице. Мониторы писали о пролете вражеских БпЛА с левого берега на правый.
"На Оболони и на левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским БпЛА", – предупредил Виталий Кличко в 00:43.
В Киевской ОГА призывают соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.
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Отмечается, что дроны движутся на Запад. В частности, в 00:36 тревогу объявили в Житомирской области.