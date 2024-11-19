В Киеве раздаются взрывы

Россия запустила ударные дроны еще 19 ноября. В ночь на 20 ноября атака "Шахедами" продолжается.

Враг уже атаковал Киевскую область, где было громко. Теперь же беспилотники добрались до столицы, пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о взрывах в Киеве сегодня

В Киеве раздались звуки взрывов, сообщают наши корреспонденты,

– написали в Суспильном в 23:57 19 ноября.

В 23:41 Воздушные силы предупредили, что есть вражеский ударный БПЛА над городом. Они призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Примерно в полночь ВС уточнили, что один вражеский дрон с Киевщины вышел за территорию страны в воздушное пространство Беларуси. Относительно других ситуация такова: один вражеский БПЛА на Киевщине, один над городом, остальные постоянно меняют направление движения.

Судя по сообщениям мониторинговых сообществ, столичный регион пока не является целью атаки – враг сконцентрировался на других областях. Впрочем, ситуация может измениться, поэтому стоит находиться в укрытиях.

Где сейчас тревога

О возможных последствиях взрывов в Киеве пока нет информации. 24 Канал будет следить за событиями.