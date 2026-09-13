Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Что известно об атаке?

Около 22:44 в Киеве раздались взрывы. Перед этим сообщалось о реактивном БПЛА в районе Вышгорода, который двигался в направлении центра Киева.

Также около 22:37 реактивные беспилотники были зафиксированы на севере Черниговской области – они следовали по западному курсу в сторону Киевской области.

Информация о последствиях взрывов и работе сил противовоздушной обороны в настоящее время уточняется.

Жителей столицы призывают не покидать укрытия до окончания воздушной тревоги и не игнорировать сигналы опасности.

Кроме того, около 22:42 местные жители Черкасс сообщали о звуках работы ПВО.

Обратите внимание, что оперативно о воздушных тревогах, ракетной угрозе со стороны ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале "24 Канал".

Напомним, утром 13 сентября Россия массированно атаковала западные регионы Украины ударными беспилотниками, под ударом оказался и Тернополь. В городе несколько раз слышались взрывы и работа сил противовоздушной обороны.

В результате атаки повреждены объект транспортной инфраструктуры и промышленное помещение. Известно об одном пострадавшем, к счастью, погибших нет. На месте работали спасатели ГСЧС, пожар удалось ликвидировать. Специалисты продолжают обследовать территорию и ликвидировать последствия российской атаки.

Воздушные силы ранее предупреждали о движении вражеских БПЛА над Тернопольской областью, в частности в районе Теребовли. Атака на область длилась несколько часов, а в Тернополе новые взрывы и работу ПВО слышали около 7:54, 8:33 и 9:20.