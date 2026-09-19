В Киеве раздались взрывы: в столице наблюдается массированная угроза со стороны БПЛА

Утром 19 сентября в украинской столице раздались взрывы. Известно, что угроза исходила от беспилотников.

Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала.

Что известно о взрывах в Киеве?

Российские оккупанты продолжают терроризировать украинскую столицу дронами, в том числе реактивными. В городе объявлен красный уровень опасности.

Массированная угроза БПЛА. Просим находиться в укрытиях,

– отметили в Киевской городской военной администрации.

Воздушные Силы сообщали, что сразу по нескольким направлениям реактивные БПЛА летели в направлении центра столицы. Российские беспилотники фиксировали, когда они двигались мимо Чабаны и из Вышгорода и Вишневого.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в результате российского террора уже известно о первых последствиях. В Днепровском районе обломки БПЛА упали на территорию частного дома. Там произошло возгорание хозяйственного здания.

В столице прозвучал отбой воздушной тревоги. Однако угроза повторных ударов в течение дня сохраняется.

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Напомним, взрывы также прогремели в Ровенской и Житомирской областях. Мониторинговые каналы сообщают, что в регионах фиксировались российские беспилотники. Информации о возможных последствиях нет, однако воздушные силы сообщают, что вблизи Житомира фиксируют дрон.

Отметим, что Киевская область продолжает страдать от непрерывных атак российских дронов. 18 сентября, в течение почти всех прошедших суток, россияне атаковали регион. В результате вражеской атаки в четырех районах повреждены девять гражданских объектов, среди которых пять складских помещений, производственные цеха, гаражи, автомобили и многоквартирный дом.

Разрушение было зафиксировано в Обуховском, Бучанском, Бориспольском и Вышгородском районах. Из-за длительных воздушных тревог и угрозы повторных ударов спасателям приходилось периодически отходить на безопасные расстояния.