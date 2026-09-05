Россияне атакуют украинскую столицу. В Киеве раздались взрывы.

После 15:03 для Киева объявили воздушную тревогу из-за угрозы реактивных дронов.

Что известно о взрывах в столице?

В 15:20 Воздушные силы сообщили, что в направлении города с юга двигается реактивный БПЛА. Вскоре в столице услышали взрывы.

Напомним, ранее в Кремле пообещали не бить по Киеву. Спикер Путина Песков заявил, что якобы российский диктатор приказал не обстреливать город начиная с 5 сентября и в течение следующих трех суток. Это связано с планируемым визитом переговорщиков США в Киев.

Ночью 5 сентября в Киеве тоже было громко. По словам президента Зеленского, Россия впервые за долгое время целенаправленно ударила по аэропортам Киева и Борисполя. По мнению политика, это явилось ответом Кремля на усилия американской дипломатии.

Ранее в СМИ писали, что Россия хочет сорвать визит Кушнера и Уиткоффа в Киев, пытаясь их запугать.