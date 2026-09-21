В понедельник, 21 сентября, Россия продолжает терроризировать украинские мирные города. Утром в Киеве раздались взрывы

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы.

Что известно о российской атаке?

В 8.10 в Киеве объявили воздушную тревогу. Воздушные силы сообщали об ударном беспилотнике над городом.

Около 8:26 в Киеве раздались взрывы.

Где сейчас тревога: смотрите карту

В ночь на 21 сентября (с 18:00 20 сентября) Россия атаковала Украину 172 ударными БпЛА типа "Шахед" (64 из них – реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия", а также "Бандероль"/"Дань-Т". Украинская ПВО сумела сбить/подавить 147 вражеских дронов и 1 баражирующий боеприпас.