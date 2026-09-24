24 сентября, 11:14
Обновлено - 11:32, 24 сентября
В Киеве раздались взрывы
Россия продолжает наносить удары БПЛА по украинским городам. В Киеве раздались взрывы.
В городе работала ПВО. Об этом сообщили местные телеграммы-каналы.
Что известно об атаке?
Воздушная тревога в Киеве началась в 3:27. Она длится уже более 8 часов.
В 11:06 Воздушные силы сообщили о летевшем на столицу ударном беспилотнике. В 11:11 в Киеве прогремели взрывы. Сообщают о работе ПВО по враждебным БПЛА.
Где сейчас тревога: смотрите карту
Также в четверг, 24 сентября, Россия атаковала Киев баллистикой и БПЛА. Возле роддома в Подольском районе упали обломки ракеты, там повреждены окна и часть фасада здания.
Кроме того, разрушение было зафиксировано еще в 4 районах города. Также известно о погибших и пострадавших.