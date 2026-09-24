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24 Канал Новости Украины В Киеве раздались взрывы
24 сентября, 11:14
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Обновлено - 11:32, 24 сентября

В Киеве раздались взрывы

Даниил Жоров

Россия продолжает наносить удары БПЛА по украинским городам. В Киеве раздались взрывы.

В городе работала ПВО. Об этом сообщили местные телеграммы-каналы. 

Что известно об атаке? 

Воздушная тревога в Киеве началась в 3:27. Она длится уже более 8 часов. 

В 11:06 Воздушные силы сообщили о летевшем на столицу ударном беспилотнике. В 11:11 в Киеве прогремели взрывы. Сообщают о работе ПВО по враждебным БПЛА.

Где сейчас тревога: смотрите карту

Также в четверг, 24 сентября, Россия атаковала Киев баллистикой и БПЛА. Возле роддома в Подольском районе упали обломки ракеты, там повреждены окна и часть фасада здания. 

Кроме того, разрушение было зафиксировано еще в 4 районах города. Также известно о погибших и пострадавших.

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