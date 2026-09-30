В Киеве прогремели взрывы

В среду, 27 сентября, Россия совершила атаку на Киев баллистическими ракетами и БПЛА. Утром в столице вновь были слышны взрывы.

Об этом сообщает 24 канал.

Что известно о российской атаке?

Воздушная тревога в Киеве была объявлена ​​в 4:43. Она длится уже более 5 часов. В 6:38 Воздушные силы писали о движении БпЛА на город.

В 6:42 в столице прогремели взрывы. В 6.59 в городе слышали повторные взрывы.

Где сейчас тревога: смотрите карту

Напомним, ночью 30 сентября Россия массированно атаковала Киев. Известно о погибшем и пострадавшем. Последствия фиксировались в 4 районах столицы.