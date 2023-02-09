В Киеве раздался взрыв на территории бывшего завода: есть погибший, людей ищут под завалами

Взрыв раздался в Дарницком районе столицы. Уже известно о погибшем и пострадавших.

Об этом 9 февраля сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что на месте работают спасатели.

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"В Дарницком районе столицы прогремел взрыв на территории бывшего завода. Под завалами могут быть люди. Все службы следуют на место. Информация уточняется. Специалисты будут выяснять причины взрыва", – написал Кличко.

Детали инцидента

Киевская городская военная администрация сообщила, что взрыв прогремел в 15:45. По предварительной информации, взорвался газовый баллон.

"Есть пострадавшие", – написали в КГВА.

Впоследствии, в 16:06, мэр Кличко сообщил, что в результате взрыва погиб один человек. В КМВА отметили, что троих человек удалось вытащить из-под завалов. В настоящее время врачи оказывают им медицинскую помощь.



Спасатели ищут людей под руинами / Фото КГВА

Людей ищут

По словам Кличко, взрыв произошел в одноэтажном складском помещении на территории бывшего завода. Здание площадью 500 километров квадратных испытало разрушения.

"Спасательно-розыскные работы продолжаются. Причины взрыва выясняются", – добавил мэр.

В сети распространяют видео с места инцидента. Отмечают, что в Дарницком районе до сих пор есть значительное задымление. Спасатели до сих пор тушат пожар.

В 16:38 в Киевской городской военной администрации сообщили, что спасатели пытаются извлечь из-под руин еще 6 человек. Пострадавшие под развалинами просят о помощи. Виталий Кличко отметил, что с двумя людьми связи нет.

Что происходит в Дарницком районе: смотрите видео

Территория, где раздался взрыв: смотрите видео



Место инцидента / Фото из соцсетей



Руины на месте взрыва / Фото из соцсетей



На территории бывшего завода до сих пор тушат пожар / Фото из соцсетей

Еще один взрыв в Киеве

В декабре, в одной из киевских квартир, взорвался гелевой аккумулятор. Возник пожар. С верхних этажей многоквартирного дома были эвакуированы люди. Из-за взрыва квартира потерпела разрушения, но, к счастью, никто не получил ранений.