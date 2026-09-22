В Киеве раздались взрывы: реактивные БПЛА летели на столицу

Враг пытался нанести удар по Киеву с помощью реактивных дронов и этой ночью, 22 сентября. Жители столицы слышали взрывы.

Воздушная тревога охватила многие регионы. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Обстрел Киева ночью 22 сентября: чем бил враг?

Воздушная тревога в Киеве началась через 48 минут после полуночи 22 сентября. Воздушные силы объявили "желтую" тревогу.

По их сообщению, к столице, мимо Гостомеля в направлении центра, направлялись реактивные дроны российской армии.

Через несколько минут киевляне услышали громкие звуки – взрывы и работу сил Противовоздушной обороны.

О возможных последствиях обстрела со стороны врага на момент публикации власти пока не предоставили подробной информации.

Обратите внимание, что оперативно о воздушных тревогах, ракетной угрозе или угрозе со стороны ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канала.

Добавим, что этой ночью враг также совершил атаку на Кропивницкий, там несколько раз слышались звуки взрывов.

Кроме того, ОВА Черновицкой области сообщила о сбитии дрона в регионе – там на месте падения обломков работают профильные службы.