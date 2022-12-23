В Киеве мужчина в гражданском "разрулил" затор, образовавшийся на левом берегу
Киевляне уже адаптировались к отключениям света, а затем неработающих светофоров и сложностей на дорогах. Иногда храбрость и умение украинцев исходить из худших ситуаций искренне удивляют и восхищают.
Так, в социальных сетях активно обсуждают видео, на котором обычный мужчина в гражданской одежде "разрулил" пробку из автомобилей на левом берегу.
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Мужчина просто встал на перекрестке и "голыми руками" регулировал движение автотранспорта. Делал все так, как обычно делают патрульные полицейские, только без жезла в руках.
Киевляне в комментариях к видео хвалят мужчину, мол, выручил людей в пробке. Некоторые даже предположили, что мужчина бывший полицейский, поскольку так ловко махал руками.
В патрульной полиции Киева не смогли прокомментировать это видео. Да и правда, что тут скажешь. Но безопасность прежде всего.
Последние новости о ситуации в Киеве
- Ситуация в энергосистеме столицы до сих пор критическая из-за массированных ракетных обстрелов России. Жителей Киева предупреждают о том, что графики стабилизационных отключений не будут действовать. В настоящее время свет выключают аварийно.
- Отмечают, что энергетикам еще нужно немного времени, чтобы вернуться к плановым ограничениям.
- В ОВА отметили, что тепло- и водоснабжение подается во все районы Киева в штатном режиме.