В Киеве мужчина в гражданском "разрулил" затор, образовавшийся на левом берегу

Киевляне уже адаптировались к отключениям света, а затем неработающих светофоров и сложностей на дорогах. Иногда храбрость и умение украинцев исходить из худших ситуаций искренне удивляют и восхищают.

Так, в социальных сетях активно обсуждают видео, на котором обычный мужчина в гражданской одежде "разрулил" пробку из автомобилей на левом берегу.

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Мужчина просто встал на перекрестке и "голыми руками" регулировал движение автотранспорта. Делал все так, как обычно делают патрульные полицейские, только без жезла в руках.

Киевляне в комментариях к видео хвалят мужчину, мол, выручил людей в пробке. Некоторые даже предположили, что мужчина бывший полицейский, поскольку так ловко махал руками.

В патрульной полиции Киева не смогли прокомментировать это видео. Да и правда, что тут скажешь. Но безопасность прежде всего.

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