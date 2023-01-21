Российские агенты работают и в тылу: СБУ проводит контрдиверсионные мероприятия в Киеве

Правоохранители не раз обнаруживали предателей и корректировщиков огня чуть ли не в каждом уголке Украины. Поэтому для защиты объектов критической инфраструктуры и повышения безопасности граждан в условиях войны они проводят контрразведывательные (безопасностные) мероприятия.

К примеру, в субботу, 21 января, в СБУ сообщили об очередных таких мероприятиях в Деснянском районе Киева. Проходят они, в частности, в Лесном жилом массиве и на близлежащих территориях.

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Где и что проверяют

Работает СБУ не одна, а во взаимодействии с Национальной полицией, Военной службой правопорядка в ВСУ и Национальной гвардией. В рамках безопасностных мероприятий возможны:

ограничение прохода и проезда по улицам Деснянского района,

проверка документов и обзор автомобилей,

осмотр территории и помещений общего использования для выявления запрещенных предметов.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа,

– отметили в Службе безопасности.

Также правоохранители подчеркнули, что в своей деятельности придерживаются принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан.

Правоохранители проводят контрдиверсионные мероприятия в Киеве / фото Служба безопасности Украины

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