Российские агенты работают и в тылу: СБУ проводит контрдиверсионные мероприятия в Киеве

21 января 2023, 11:56
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Источник:

СБУ

Правоохранители не раз обнаруживали предателей и корректировщиков огня чуть ли не в каждом уголке Украины. Поэтому для защиты объектов критической инфраструктуры и повышения безопасности граждан в условиях войны они проводят контрразведывательные (безопасностные) мероприятия.

К примеру, в субботу, 21 января, в СБУ сообщили об очередных таких мероприятиях в Деснянском районе Киева. Проходят они, в частности, в Лесном жилом массиве и на близлежащих территориях.

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Где и что проверяют

Работает СБУ не одна, а во взаимодействии с Национальной полицией, Военной службой правопорядка в ВСУ и Национальной гвардией. В рамках безопасностных мероприятий возможны:

  • ограничение прохода и проезда по улицам Деснянского района,
  • проверка документов и обзор автомобилей,
  • осмотр территории и помещений общего использования для выявления запрещенных предметов.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа,
– отметили в Службе безопасности.

Также правоохранители подчеркнули, что в своей деятельности придерживаются принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан.

Правоохранители проводят контрдиверсионные мероприятия в Киеве / фото Служба безопасности Украины

Обнаруженные предатели Украины: последние новости

  • Недавно в Киевской области правоохранителям удалось разоблачить и задержать агента ФСБ, который передавал оккупантам информацию о военных объектах. Также он передавал агрессору координаты местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий
  • В конце января российские агенты были разоблачены и в Днепре. СБУ удалось обнаружить 7 предателей, корректировавших ракетные удары россиян по городу. В частности, передавали россиянам координаты объектов критической инфраструктуры.
  • В целом, с начала полномасштабной войны правоохранители в Украине обнаружили сотни шпионов и российских агентов. На начало 2023 года Служба безопасности Украины расследует более 1,5 тысячи уголовных производств по фактам государственной измены и шпионажа.

Автор: Юлія Якубова