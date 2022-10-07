В Киеве могут быть слышны звуки взрывов: в чем причина

В Вышгородском районе Киевской области 7 октября продолжатся обучение саперов. Поэтому в Киеве могут быть слышны звуки взрывов.

В ОВА говорят не паниковать и сохранять спокойствие. Также советуют доверять только официальным источникам информации.

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Обучение для саперов 7 октября: что известно

7 октября с 9:00 на территории Дымерской общины Вышгородского района будут проводить учения для саперов. В частности, состоится отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов.

В Киевской ОВА отмечают, что в области пиротехники продолжают обнаруживать и обезвреживать взрывоопасные предметы, оставленные оккупантами. Это тоже может являться причиной звуков взрывов.

Напомним, что накануне, 6 октября, в столице местные слышали взрывы. Председатель Киевской ОВ Алексей Кулеба отметил, что это тоже работали саперы.

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Арестович предположил, что будет, если враг снова нападет на Киев

По словам Алексея Арестовича, частичная мобилизация только сыграет на руку ВСУ. Советник ОП говорит, что поскольку украинским защитникам понадобился месяц, чтобы вытеснить элитные войска врага с Киевщины, то выгнать на скорую руку подготовленных военных и подавно.

Кроме этого, Алексей Арестович отмечает, что Киевская область готова к встрече с противником. Он напомнил, что российским военным удалось выбить даже тогда, когда был жесткий дефицит боеприпасов.

Сейчас у Украины достаточно оружия и снарядов, чтобы "дать жару" оккупантам. Советник пригрозил захватчикам взрывающейся в воздухе ракетой, разбрасывающей вольфрамовые шарики.

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