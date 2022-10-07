В ОВА кажуть не панікувати та зберігати спокій. Також радять довіряти лише офіційним джерелам інформації.

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Навчання для саперів 7 жовтня: що відомо

7 жовтня з 9:00 на території Димерської громади Вишгородського району проводитимуть навчання для саперів. Зокрема, відбудеться відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

У Київській ОВА наголошують, що в області піротехніки продовжують виявляти та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, які залишили окупантами. Це теж може бути причиною звуків вибухів.

Нагадаємо, що напередодні, 6 жовтня, у столиці місцеві чули вибухи. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба зазначив, що це теж працювали сапери.

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Арестович припустив, що буде, якщо ворог знову нападе на Київ

За словами Олексія Арестовича, часткова мобілізація лише зіграє на руку ЗСУ. Радник ОП каже, що оскільки українським захисникам знадобився місяць, щоб витіснити елітні війська ворога з Київщини, то вигнати нашвидкуруч підготованих військових і поготів.

Крім цього, Олексій Арестович зауважує, що Київська область готова до зустрічі з противником. Він нагадав, що російських військових вдалося вибити навіть тоді, коли був жорсткий дефіцит боєприпасів.

Зараз в України є достатньо зброї та снарядів, щоб "завдати жару" окупантам. Радник пригрозив загарбникам ракетою, яка вибухає у повітрі та розкидає вольфрамові кульки.

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