Скандал в Киеве: школьники выступили в форме, похожей на пионерскую

В Киеве провели "Лидерский форум" для учащихся школ. Во время мероприятия одежду детей украшали алые галстуки. Это напоминает строй пионеров, который носили во времена СССР.

Об этом сообщили на официальной странице Печерской районной государственной администрации Киева в фейсбуке, но впоследствии пост удалили.

Читайте также "Я буду разговаривать, как захочу": владелица заведения в Днепре набросилась на работников ТЦК

Что говорят в райгосадминистрации

Журналисты обратились в пресс-службу Печерской райгосадминистрации. Там утверждают, что не было указания удалять информацию, но детали выяснят.

Объяснения по выбору стиля одежды детей не предоставили. Медийщикам посоветовали звонить в отдел образования.



Киевские школьники в странных галстуках / Фото ПЕРЛ

Позиция учащихся

В сети появились многие комментарии от пользователей соцсетей, которые спрашивали, почему дети в форме, напоминающей строй пионеров. Поэтому ученическое самоуправление "ПЕРЛ" опубликовало объяснение ситуации. Говорят, мол галстуки были цветные.

Хотим заметить, что галстуки, в которых мы выступали – кораллового цвета и если кому-то показалось, что они красные – это просто неудачное освещение помещения, потому что наш фотограф тоже подросток и только учится,

– утверждают активисты.

В отделе Управления образования и инновационного развития отметили, что мероприятие проводилось для ознакомления школьников с работой ученического самоуправления Печерского Элитного Совета Лидеров. Хотели привлечь детей к общественной деятельности.



Ученики говорят, что галстуки не красные / Фото Жемчуг