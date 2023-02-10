В Киеве слышали громкий взрыв, хотя воздушной тревоги не было: что произошло

В Киевской области в течение дня раздавались взрывы, однако сигнала воздушной тревоги не было. В столичной ОВА поспешили заверить, что громкие звуки никак не связаны с воздушными тревогами, объявляемыми в Украине 10 февраля.

В Киевские ОВА отметили, что взрывы связаны с плановыми работами по уничтожению взрывоопасных предметов. Из-за этого в области возможно слышны звуки взрывов.

Смотрите также Уже раздаются первые взрывы: оккупанты совершили по меньшей мере 3 волны пусков ракет

В полиции также заверили, что взрывы, прогремевшие в Киевской области, – работа пиротехников. И призывали сохранять спокойствие.

Добавим, что Россия 10 февраля совершила очередную массированную террористическую ракетную атаку по Украине. Украинцам еще раз пришлось спасать жизнь в укрытиях гражданской защиты. В сети опубликовали фото, как несокрушимые украинцы в Киеве переживают ракетные атаки.

Массированная атака по Украине 10 февраля: главное

Оккупанты 10 февраля в очередной раз атаковали территории Украины. В частности, ночью они провели 16-ю по счету дроновую атаку, а утром нанесли 14-й массированный ракетный удар. В Укрэнерго сообщили, что основной целью оккупантов снова были электростанции и объекты высоковольтной сети.

Повреждениям, по данным Укрэнерго, подверглись восточные, западные и южные регионы Украины. Самая сложная ситуация сейчас в Харьковской области – там пришлось ввести аварийные отключения.

Также внеплановые отключения продолжаются в Хмельницкой, Одесской и Киевской областях. Все остальные регионы постепенно возвращаются в свои лимиты. Наши ПВО уничтожили 61 вражескую ракету из 71.