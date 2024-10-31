В Киеве слышны взрывы: по "Шахедам" работает ПВО

Вечером 31 октября россияне запустили по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед", которыми регулярно атакуют. Поэтому в некоторых городах слышали взрывы, в том числе громко и в Киеве.

Это связано с работой противовоздушной обороны в столице. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Киевской городской военной администрации.

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В столице слышали взрывы

Для Киева воздушная тревога прозвучала в 20:16, за час до этого опасность была объявлена ​​для области. В направлении столицы, по данным Воздушных сил, двигались дроны-камикадзе типа "Шахед", которыми Россия регулярно атакует Украину.

Уже в 20.41 начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил о работе противовоздушной обороны в столице, из-за чего горожане могли услышать взрывы.

Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги,

– написал он.

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Напомним, силы противовоздушной обороны работали и в области. Об этом сообщала Киевская областная военная администрация. Регион также находится под атакой ударных БПЛА.