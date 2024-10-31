Це пов'язано з роботою протиповітряної оборони у столиці. Про це пише 24 Канал із посиланням на повідомлення Київської міської військової адміністрації.

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У столиці чули вибухи

Для Києва повітряна тривога пролунала о 20:16, за годину до того небезпеку оголосили для області. У напрямку столиці, за даними Повітряних сил, рухалися дрони-камікадзе типу "Шахед", якими Росія регулярно атакує Україну.

Вже о 20:41 начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив про роботу протиповітряної оборони у столиці, через що містяни могли почути вибухи.

Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги,

– написав він.

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Нагадаємо, сили протиповітряної оборони працювали й в області. Про це повідомляла Київська обласна військова адміністрація. Регіон також перебуває під атакою ударних БпЛА.