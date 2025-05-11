Укр Рус
24 Канал Главные новости В Киеве слышны взрывы – работает ПВО
11 мая, 05:58
1

В Киеве слышны взрывы – работает ПВО

Юлия Мурина, Олесь Друкач
Основні тези
  • Ночью 11 мая дроны-камикадзе атаковали Украину, взрывы были слышны и в Киеве.
  • Мэр Виталий Кличко сообщил о работе ПВО и призвал находиться в укрытиях.

Дроны-камикадзе атаковали Украину ночью 11 мая. Они долетели и до Киева.

О работе ПВО в столице сообщил городской голова Виталий Кличко. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Обратите внимание Россия снова запустила "Шахеды" по Украине – после речи Путина о "желании мира"  

Взрывы в Киеве 11 мая

В 05:55 мэр отметил, что в столице работают Силы ПВО. Виталий Кличко призвал находиться в укрытиях.

У КГВА также писали, что в окрестностях Киева продолжается боевая работа расчетов противовоздушной обороны по российским воздушным целям.

Заметим, в 05:51 Воздушные силы предупреждали, что в направлении Киева с востока.

По состоянию на 06:10 тревога в столице продолжается. Поэтому не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

Читайте также Продолжается атака "Шахедов": в Киевской области работает ПВО  

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.