В Киеве слышны взрывы – работает ПВО

Дроны-камикадзе атаковали Украину ночью 11 мая. Они долетели и до Киева.

О работе ПВО в столице сообщил городской голова Виталий Кличко. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Взрывы в Киеве 11 мая

В 05:55 мэр отметил, что в столице работают Силы ПВО. Виталий Кличко призвал находиться в укрытиях.

У КГВА также писали, что в окрестностях Киева продолжается боевая работа расчетов противовоздушной обороны по российским воздушным целям.

Заметим, в 05:51 Воздушные силы предупреждали, что в направлении Киева с востока.

По состоянию на 06:10 тревога в столице продолжается. Поэтому не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

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