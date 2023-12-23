Киев засыпает снегом, видимость ограничена: кадры из заснеженной столицы

Киев днем 23 декабря накрыл снегопад. Он кончился довольно быстро, однако отличался своей интенсивностью.

Местные телеграм-каналы пишут, что Киев накрыл сильный снегопад. Из-за этого местами видимость на улицах очень ухудшилась, передает 24 Канал.

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Снегопад длился недолго

Приблизительно в 13:00 столицу накрыл снегопад. Местами почти невозможно было увидеть, что происходит на расстоянии двух метров. Стоит добавить, что снег шел около 15-20 минут, однако столица сразу "побелела".

В Киеве прошел снегопад: смотрите видео

Сказалось и то, что перед этим температура либо была плюсовой, либо держалась на нуле, ведь погода была более весенней, чем зимней. Снег быстро покрыл дороги и все остальные поверхности. Следует отметить, что он был мелким, но интенсивным.

Столицу засыпало снегом: смотрите видео

В то же время, снегопад не был длительным, но существенно повлиял на видимость на дорогах. В это время нужно было быть особенно осторожными, ведь можно было подвергнуть себя опасности. Рассмотреть что-либо было очень трудно из-за того, что снег стал неким занавесом.



Снег оказал существенное влияние на видимость / OBOZ.UA

Непогода в Киеве принесла определенные неудобства, однако никаких серьезных последствий нет. Однако выглядел снегопад достаточно атмосферно. Столица встретит Рождество с настоящим зимним настроением.

В Киеве прошел снег: смотрите видео

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