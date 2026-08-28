В Киеве снова слышны взрывы: враг атакует реактивными дронами

Россия запускает в сторону Киева очередные беспилотники, в том числе реактивные. В столице ночью 28 августа раздались взрывы.

ПВО отражает атаку врага. 24 Канал сообщает, что известно на данный момент.

Что известно об обстреле Киева в ночь на 28 августа?

Воздушную тревогу в Киеве объявили за 5 минут до полуночи 28 августа. По сообщениям Воздушных сил, к столице направлялись реактивные БПЛА российской армии, в частности на Бровары, а также на Белую Церковь.

В столице прогремели взрывы, как сообщили местные сообщества в социальных сетях, так же были слышны звуки работы сил ПВО. Реактивные БПЛА продолжают угрожать Киеву, подлетая поодиночке.

Обратите внимание: оперативно о воздушных тревогах, ракетной угрозе со стороны ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канала.

Добавим, что за прошедшие сутки в Киеве было более десятка воздушных тревог. Россия атакует столицу Украины в последнее время очень активно, пытаясь нарушить мирную жизнь города. 27 августа пострадали 4 человека, повреждения зафиксированы в 5 районах.