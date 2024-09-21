Киев снова накрыл смог: столица в ТОП-10 самых грязных городов мира

Едкий смог вернулся в украинскую столицу. Киевляне жалуются, что им снова трудно дышать. Киев оказался среди лидеров по уровню загрязненности воздуха.

К вечеру 21 сентября киевляне сообщили о странном запахе воздуха в городе. Столицу накрыл смог.

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Что известно

В некоторых районах города ощутимый неприятный запах, видимость снижена.

По данным мониторингового ресурса IQAir, содержание твердых частиц в воздухе сейчас более чем в 8 раз превышает норму.

Киев оказался на седьмой строчке в рейтинге городов мира с самым загрязненным воздухом.

В КГГА уточнили, что по состоянию на 19.00 в Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха пожары в экосистеме Киевской области.

Для улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:

• закрыть окна;

• ограничить пребывание на улице;

• пить много воды;

• если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Как выглядит столица сейчас / Фото соцсети

Напомним, что утром 20 сентября, в столице стоял невыносимый смог. У Минприроды объяснили, что причина тому – пожары в экосистемах Киевской, Черниговской и Сумской областей. Горели торфяники и леса. Кроме того, почти не было ветра, из-за чего грязь скапливалась и не рассеивалась.