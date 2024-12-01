В Киеве снова взрывы: по вражеским дронам работает ПВО

Утром 1 декабря в столице снова прогремели взрывы. Российская атака "Шахедами" продолжается. По вражеским дронам работает ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГВА.

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Взрывы в Киеве сегодня: атака "Шахедами" 1 декабря

Около 06:30 в Киеве снова объявили тревогу. Воздушные силы предупредили, что в направлении столицы ударный дрон с юга.

В КГВА призвали немедленно направляться в укрытие и находиться там до отбоя тревоги.

В Киеве работает ПВО,

– заявил Сергей Попко.

Заметим, ночью оккупанты атаковали Киев ударными дронами. Наши защитники обезвредили около десятка вражеских беспилотников, которые угрожали столице.

Предварительно, в результате российской атаки зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе. Повреждены 6 авто, в одном из жилых домов взрывной волной выбиты окна.

По состоянию на 06:30 пострадавших нет. Однако информация постоянно обновляется и уточняется, отметили в КГВА.