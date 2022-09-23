В Киеве состоится 15-й Украинский маркетинг-форум: чего ждать от события
Источник:Украинский маркетинг-форум
Меньше двух недель осталось до самого авторитетного маркетингового события – 15-го Украинского маркетинг-форума. Мероприятие пройдет 3–4 октября, а генеральным спонсором выступит digital-агентство Ланет CLICK.
Уже скоро маркетинговое сообщество соберется в Киеве и онлайн, чтобы поговорить о том, как общество и бизнес справляются с самыми большими вызовами в современной истории Украины.
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Что известно о 15-м Украинском маркетинг-форуме
Главной темой мероприятия станет "Незламні: маркетингові історії неймовірної стійкості". Организаторы выбрали ее не случайно, ведь само слово "незламні" лучше всего характеризует украинскую нацию во время войны. Даже в это непростое время рождаются маркетинговые истории невероятной жизнестойкости украинских компаний, которые прозвучат на Украинском маркетинг-форуме.
Кроме этого, участники мероприятия смогут узнать немало полезной информации о постепенной адаптации бизнесов к ограничениям военной экономики, последующих больших вызовах для маркетинга и предпосылках для создания украинского экономического чуда после войны.
В программе мероприятия – выступления представителей ведущих компаний Украины
Привлечет внимание участников 15-го Украинского маркетинг-форума и список спикеров, заявленных в программе. В частности, кейсы своих компаний во время мероприятия раскроют:
- Игорь Блистив, маркетинг-директор и директор по инновациям компании "Кормотех",
- Валерия Толочина, маркетинг-директор MEGOGO,
- Екатерина Огуряева, директор по маркетингу "Сільпо",
- Мария Назаренко, руководитель по маркетингу и E-Commerce Comfy,
- Анна Швед, директор по маркетингу сети "Добробут",
- Ксения Сикорская, маркетинг-директор ПУМБ,
- Елена Плахова, директор по управлению репутацией "Новая Почта",
- Александр Шевченко, руководитель по коммуникациям пассажирского направления "Укрзализныци".
Свежими исследованиями украинской аудитории эксклюзивно для Украинского маркетинг-форума поделятся:
- Анна Ильенко, Sales & Development Director Gradus Research,
- Наталья Бухалова, владелица и директор UMG,
- Татьяна Жолуденко, директор компании Medical Data Management.
Отдельный блок форума будет посвящен перспективам выхода украинских компаний на международные рынки. Участники мероприятия услышат советы от основателя и СЕO Fedoriv Group Андрея Федорива, основателя и СЕО COLLAR Company Юрия Синицы, маркетинг-директора Bolt в странах Восточной Европы Сергея Кости, а также основателя HealthTech-сервиса Liki24.com Антона Авринского.
О чертовой дюжине правил коммуникации бренда во время войны расскажет Алена Тараненко, бренд-стратегиня, специалистка по бренд-коммуникациям и созданию стратегий брендов личностей. Новые коммуникационные и рекламные стратегии будут обсуждаться с соучредителем и креативным директором ANGRY agency Сергеем Малыком и основателем и креативным директором IAMIDEA Игорем Финашкиным
Участников 15-го Украинского маркетинг-форума также ждут интересные дискуссии. Организаторы решили не интриговать и раскрыть список тем. Среди них:
- "Чемпионы по адаптации. Как компании пытаются вернуться к развитию".
Модератор – Игорь Гут, соучредитель шведско-украинского проекта DYB, PhD, стратег и системный исследователь конкуренции.
Участники:
- Александр Мисюренко, владелец и СЕО компании Nonpareil,
- Николай Скавронский, операционный директор сети "Синево",
- Александр Руднев, CEO "Тернопольский молокозавод" (бренд "Молокия"),
- Павел Овчинников, совладелец и CEO компании Kiddisvit,
- Роман Романчук, CEO сети Multiplex.
- "Go Global: как стать международной компанией".
Модератор – Андрей Длигач, генеральный директор группы компаний Advanter Group.
Участники :
- Валентин Гриценко, маркетинг-директор компании Ajax Systems,
- Игорь Блистив, маркетинг-директор компании "Кормотех",
- Денис Судилковский, маркетинг-директор ЛУН.
- "Общество. 2022".
Модератор – Владимир Федорин, редактор-основатель Forbes Ukraine.
Участники:
- Игорь Гут, соучредитель шведско-украинского проекта DYB, PhD, стратег и системный исследователь конкуренции,
- Ярина Ключковская, специалист по коммуникациям, медиатренер,
- Тимофей Брик, ректор Университета Киевской школы экономики (KSE), руководитель социологических исследований, вице-президент по международным связям KSE,
- Валерия Толочина, маркетинг-директор MEGOGO.
- "Назад в будущее маркетинга: новые вызовы для CMO".
Модератор – Ирина Качура, вице-президент по маркетингу Carlsberg Ukraine.
Участники:
- Андрей Длигач, генеральный директор группы компаний Advanter Group,
- Дмитрий Зинченко, директор направления продуктов с пониженным риском (IQOS), Philip Morris Ukraine,
- Алена Тараненко, бренд-стратегиня, специалистка по бренд-коммуникациям и созданию стратегий брендов личностей,
- Виктор Яковенко, партнер Ward Howell Ukraine.
В общей сложности на события выступит более 40 спикеров – экспертов по маркетингу, коммуникациям и стратегии.Детали и регистрация по ссылке .
Украинский маркетинг-форум– главное ежегодное место встречи сообщества профессионалов, предлагающих новые идеи, разрабатывающие стратегии и продукты и формирующие клиентский опыт. Это платформа, на которой рынок обсуждает повестку дня на завтра и анализирует изученные уроки.
"Мы смотрим на маркетинг с позиции первого лица и объединяем лучших. Организатор Украинского маркетинг-форума", – прокомментировали в компании IdeasFirst.