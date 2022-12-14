В Киеве женщина вместе с собакой провалилась под лед: видео спасения

В Дарницком районе Киева в среду, 14 декабря, сотрудники подразделения спецназначения столичной полиции спасли женщину. Киевлянка вместе с собакой провалилась под лед.

Женщину пыталась спасти собаку и сама провалилась под лед.

Событие произошло на проспекте Николая Бажана. Об этом сообщили в пресс-службе киевской полиции.

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По словам правоохранителей, к ним поступила информация о том, что женщина провалилась под лед в воду. Они бросились ей на помощь и вовремя вытащили женщину вместе с собачкой из ледяной воды. Пока их жизни ничего не угрожает.

Выяснилось, что местная жительница прогуливалась вместе с собакой, которая выбежала на лед и провалилась в водоем. Женщина самостоятельно пыталась спасти домашнего питомца, но, выйдя на хрупкий лед, и сама оказалась в ледяной воде,

– заявили в ведомстве.

Чтобы помочь киевлянке, спецназовцы взяли два буксировочных троса и веревку и связали их между собой. Один из них обвязался тросом, лег на лед и плашмя добрался до женщины с собакой, которая была от берега на расстоянии около 30 метров. В то время другие помогали спасателю выбраться с потерпевшими на берег.

В Киеве полицейские спасли женщину, которая вместе с собакой провалилась под лед / Скриншот с видео

Киевские спецназовцы спасли киевлянку, которая вместе с собакой провалилась под лед: смотрите видео

Правоохранители также вызвали врачей, которые предоставили женщине необходимую медицинскую помощь. Пока жизни киевлянки и ее домашнего любимца ничего не угрожает.