Оккупанты запустили "Шахеды": для каких областей есть угроза

29 ноября 2023, 23:30
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Вечером 29 ноября объявили воздушную тревогу в ряде регионов. В некоторых областях быстро пошли отбои, но в ряде регионов еще сохраняется опасность. 24 Канал оперативно пишет обо всем, что известно по поводу тревог.

Сначала опасность была для Одесской области и Одессы, там слышали взрывы и работала ПВО. Россия пыталась атаковать Юг Украины дронами. Сразу после отбоя в Одесской области объявили о тревоге на Севере.

Что известно о тревогах вечером 29 ноября

04:00, 30 ноября

По состоянию на 4 утра воздушная тревога продолжается на территории Киевской области – угроза дронов не миновала. Объявили тревогу также в Винницкой области – по той же причине. Ненадолго "краснел" и Юг – из-за ракетной угрозы.

03:30, 30 ноября

В настоящее время воздушная тревога продолжается в Киевской, Черкасской и Луганской областях. Воздушные силы предупредили об угрозе применения БПЛА.

03:14, 30 ноября

Российские дроны двигаются из Днепропетровской области в направлении Полтавщины.

03:00, 30 ноября

Воздушные силы предупредили о ракетной угрозе для Сумской, Полтавской и Черниговской области.

02:24, 30 ноября

В настоящее время воздушная тревога звучит в таких областях: Полтавская, Днепропетровская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Харьковская.

23:54, 29 ноября

Кривой Рог – в укрытие.

23:49, 29 ноября

Движение БпЛА в северном направлении. Угроза для Харьковской области.

23:44, 29 ноября

Очередная группа ударных БПЛА из Херсонской области движется в северо-западном направлении.

Угроза для Николаевской, Днепропетровской областей.

23:33, 29 ноября

Ракетная опасность для Харьковской области.

23:28, 29 ноября

Донецкая область – ракетная опасность.

23:22, 29 ноября

Воздушные силы призывали жителей Днепра находиться в укрытиях.

23:11, 29 ноября

Ударные БПЛА на Днепропетровщине двигаются в северо-западном направлении (Днепр/Павлоград).
 

22:56, 29 ноября

Движение ударных БПЛА из Херсонской области в северо-западном направлении. Угроза для Николаевской и Днепропетровской областей.
 

22:52, 29 ноября

"Шахеды" двигаются из Запорожской области в направлении Днепропетровской.

22:36, 29 ноября

Отбой угрозы для Сумской, Полтавской, Харьковской, Черниговской областей.

22:31, 29 ноября

Угроза ударных БПЛА для Запорожской области.

22:11, 29 ноября

Отбой угрозы для Киевской и Черкасской областей.

22:07, 29 ноября

Тревога в Николаевской области.

22:06, 29 ноября

Тревога в Херсонской области.

22:03, 29 ноября

Киевская, Черкасская области – ракетная опасность.

21:45, 29 ноября

Сумская, Полтавская, Харьковская, Черниговская области – ракетная опасность. Активность тактической вражеской авиации на северо-восточном направлении.

 
Автор: Ірина Чеботнікова