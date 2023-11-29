Оккупанты запустили "Шахеды": для каких областей есть угроза

Вечером 29 ноября объявили воздушную тревогу в ряде регионов. В некоторых областях быстро пошли отбои, но в ряде регионов еще сохраняется опасность. 24 Канал оперативно пишет обо всем, что известно по поводу тревог.

Сначала опасность была для Одесской области и Одессы, там слышали взрывы и работала ПВО. Россия пыталась атаковать Юг Украины дронами. Сразу после отбоя в Одесской области объявили о тревоге на Севере.

Что известно о тревогах вечером 29 ноября