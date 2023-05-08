В Святошинском районе Киева упали обломки вражеского беспилотника: есть пострадавшие

В Святошинском районе столицы рухнули обломки беспилотника. Вероятно, это вражеский дрон, сбивший силы ПВО.

О падении обломков сообщил мэр столицы Виталий Кличко. На место падения отправились все службы.

Обратите внимание В Киеве и ряде областей тревога: в Одессе пожар, на Киевщине и Черниговщине слышны взрывы

Последствия падения обломков

Виталий Кличко сообщил, что информацию о пострадавших и повреждениях по состоянию на 1:55 уточняют.

В Святошинском районе падение обломков БПЛА. Все службы направляются на место. Информацию о повреждениях и пострадавших уточняем,

– написал Кличко.

Местные жители пишут, что вероятно обломки беспилотника могли упасть на жилой дом. Кроме того, очевидцы говорят о пожаре. Однако эта информация требует подтверждения.

Впоследствии Кличко сообщил, что в результате падения обломков в Святошинском районе пострадавший. Однако еще 3 человека пострадали в результате взрыва в Соломенском районе столицы – случившееся там мэр не уточнил. Двоих пострадавших в Соломенском районе госпитализировали.

В то же время глава КМВА Сергей Попко отметил, что вероятно обломки упали на припаркованный автомобиль, в результате чего тот загорелся. Кроме того, по его словам, зафиксировано падение обломков на жилой дом и проезжую часть.

Беспокойная ночь в Украине

Поздно вечером 7 мая в южных областях объявили тревогу из-за активности российских стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, являющихся носителями сверхзвуковых ракет "Кинжал". Враг запустил несколько ракет по Одесской области. К сожалению, зафиксированы попадания, но в ОВА обещают сообщить детали утром.

После того как российская авиация вернулась на аэродромы, враг запустил беспилотники на северные области. В Киеве и области в течение двух часов периодически раздаются взрывы. В Киевской ОВО и КМВА отмечали работу ПВО.

Сообщения о взрывах также поступали из Черниговской области, Херсона и Краматорска Донецкой области, однако деталей нет. Около 2:20 взрывы прогремели в Запорожье. Вероятно, россияне снова обстреливают город ракетами С-300.