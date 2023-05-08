В Святошинском районе Киева упали обломки вражеского беспилотника: есть пострадавшие
Источник:Виталий Кличко
В Святошинском районе столицы рухнули обломки беспилотника. Вероятно, это вражеский дрон, сбивший силы ПВО.
О падении обломков сообщил мэр столицы Виталий Кличко. На место падения отправились все службы.
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Последствия падения обломков
Виталий Кличко сообщил, что информацию о пострадавших и повреждениях по состоянию на 1:55 уточняют.
В Святошинском районе падение обломков БПЛА. Все службы направляются на место. Информацию о повреждениях и пострадавших уточняем,
– написал Кличко.
Местные жители пишут, что вероятно обломки беспилотника могли упасть на жилой дом. Кроме того, очевидцы говорят о пожаре. Однако эта информация требует подтверждения.
Впоследствии Кличко сообщил, что в результате падения обломков в Святошинском районе пострадавший. Однако еще 3 человека пострадали в результате взрыва в Соломенском районе столицы – случившееся там мэр не уточнил. Двоих пострадавших в Соломенском районе госпитализировали.
В то же время глава КМВА Сергей Попко отметил, что вероятно обломки упали на припаркованный автомобиль, в результате чего тот загорелся. Кроме того, по его словам, зафиксировано падение обломков на жилой дом и проезжую часть.
Беспокойная ночь в Украине
Поздно вечером 7 мая в южных областях объявили тревогу из-за активности российских стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, являющихся носителями сверхзвуковых ракет "Кинжал". Враг запустил несколько ракет по Одесской области. К сожалению, зафиксированы попадания, но в ОВА обещают сообщить детали утром.
После того как российская авиация вернулась на аэродромы, враг запустил беспилотники на северные области. В Киеве и области в течение двух часов периодически раздаются взрывы. В Киевской ОВО и КМВА отмечали работу ПВО.
Сообщения о взрывах также поступали из Черниговской области, Херсона и Краматорска Донецкой области, однако деталей нет. Около 2:20 взрывы прогремели в Запорожье. Вероятно, россияне снова обстреливают город ракетами С-300.