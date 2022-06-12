В Киеве устроили акцию "Последний день России": мощный фоторепортаж 24 канала с места происшествия

У российского посольства в Киеве 12 июня активисты устроили мощную акцию. Ее назвали "Последний день России".

Крест, венок и сожженный российский паспорт: как прошлая акция

У посольства государства-агрессорки украинцы поставили траурный венок. Об этом с места происшествия сообщает 24 канал.

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На заборе у здания повесили белый баннер с надписью "Последний день России". Более того, активисты даже принесли похоронный крест, на котором написали "российский оккупант". Он символизирует могилу, которая ждет всех захватчиков, с оружием в руках пришедших на нашу землю.



Крест для могилы российский военных, пришедших убивать украинцев / Фото Валентины Полищук для 24 канала



Надпись у посольства России / Фото Валентины Полищук для 24 канала



Венок для похорон России / Фото Валентины Полищук для 24 канала



Акция "Последний день России" / Фото Валентины Полищук для 24 канала

Кстати, на акцию активисты принесли российский паспорт, враг сейчас так активно пытающийся выдать жителям временно захваченных территорий. Обратим внимание, что херсонцы массово игнорируют принудительную паспортизацию. Российская пропаганда распространяет фейки о том, что в очереди за вражескими документами стоят 4 тысячи человек. На самом деле, по данным Оперативного командования "Юг" , российский паспорт получили всего около 20 коллаборантов.

Под посольством России в Киеве документ государства-агрессоры показательно сожгли.

Активисты сожгли российский паспорт у посольства государства-агрессорки / Фото Валентины Полищук



Акция "Последний день России" / Фото Валентины Полищук



На акцию пришли несколько десятков человек / Фото Валентины Полищук для 24 канала



Акция "Последний день России" / Фото Валентины Полищук для 24 канала

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У посольства России состоялась акция / Фото Валентины Полищук для 24 канала



Акция возле российского посольства / Фото Валентины Полищук для 24 канала



Российское посольство в Киеве окружено колючей проволокой / Фото Валентины Полищук для 24 канала

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