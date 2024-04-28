В Киеве в Дарницком районе был сильный пожар: в ГСЧС объяснили, что случилось
В Киеве днем 28 апреля в Дарницком районе очевидцы фиксировали сильный пожар. Задымление видели жители левого берега Киева.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы. В конце концов в ГСЧС рассказали, что случилось в Дарницком районе Киева.
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В Киеве видели сильный пожар в Дарницком районе
Киевляне сообщали о пожаре около 15.12. На кадрах, которыми делились очевидцы видны, что задымление было действительно сильным.
В Киеве был пожар в Дарницком районе: смотрите видео
По данным местных, задымление видели в разных местах Дарницкого района. В частности, на видео видно, как в небо поднимается высокий столб густого черного дыма.
В Дарницком районе видели большое задымление: смотрите видео
Впоследствии стало известно, что на место происшествия прибыли спасатели. Как можно увидеть с видео, это горелое здание, которая уже заброшена.
Спасатели работают на месте пожара в Киеве: смотрите видео
Спикер ГСЧС в городе Киеве Павел Петров в эксклюзивном комментарии 24 Каналу отметил, что это пылает здание, которая не используется, то есть она заброшена.
В настоящее время возгорание было на 3 и 4 этажах., примерно площадь пожара составляла около 50 квадратных метров. Пожар спасателями уже локализован, сейчас наблюдается задымление и ребята работают над ликвидацией огня,
– отметил он.
В Дарницком районе локализовали пожар в заброшенном здании: смотрите видео
По словам Петрова, пострадавших и погибших в результате огня нет, ибо здание было заброшено.
Ранее в Киеве слышали сильный взрыв
- В Святошинском районе Киева в ночь на 28 апреля слышали мощный взрыв. Правоохранители отметили, что громкие звуки раздались в результате подрыва гранаты.
- Из-за подрыва гранаты в Святошинском районе, пострадали двое мужчин. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. Взрывное устройство сработало в одном из подъездов района украинской столицы.
- В настоящее время правоохранители открыли уголовное производство по двум статьям. Речь идет о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, а также о неосторожном тяжелом или средней тяжести телесном повреждении.