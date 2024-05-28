Трагический инцидент произошел около 06:55 утра на улице Анатолия Соловьяненко, что в Днепровском районе столицы.

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Мужчину зажало под автобусом

Очевидцы ДТП вызвали на место трагедии спасателей. Они деблокировали тело погибшего мужчины с помощью пневматических подушек.

В Киеве под колесами автобуса погиб мужчина: видео очевидцев

"В результате дорожно-транспортного происшествия, с участием маршрутного транспорта, мужчина был зажат под автобусом", – пишут в ГСЧС.

В Днепровском районе столицы человека зажало под автобусом: видео свидетелей

О причине и обстоятельствах ДТП пока неизвестно. Их будут устанавливать правоохранители.

Осторожно, чувствительные кадры! Спасатели показали деблокирование погибшего мужчины / Фото ГСЧС

ДТП на дорогах Украины: последние новости

  • В субботу, 25 мая, на Закарпатье 17-летняя водитель сбила насмерть ребенка. Она не имела прав на управление транспортным средством. А 13-летняя девочка выбежала внезапно на дорогу.
  • За несколько дней до этого, в Донецкой области погибли полицейские при исполнении служебных обязанностей. Они попали в ДТП.
  • В мае также в столице произошло ДТП, в результате которого погиб полуторагодовалый ребенок, а беременная женщина и мужчина попали в больницу в тяжелом состоянии.
  • А виновник аварии, произошедшей в июле 2023 года в Киеве, предстанет перед судом. Водитель влетел в АЗС на высокой скорости, после чего вспыхнул масштабный пожар.