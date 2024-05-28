Трагический инцидент произошел около 06:55 утра на улице Анатолия Соловьяненко, что в Днепровском районе столицы.
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Мужчину зажало под автобусом
Очевидцы ДТП вызвали на место трагедии спасателей. Они деблокировали тело погибшего мужчины с помощью пневматических подушек.
В Киеве под колесами автобуса погиб мужчина: видео очевидцев
"В результате дорожно-транспортного происшествия, с участием маршрутного транспорта, мужчина был зажат под автобусом", – пишут в ГСЧС.
В Днепровском районе столицы человека зажало под автобусом: видео свидетелей
О причине и обстоятельствах ДТП пока неизвестно. Их будут устанавливать правоохранители.
Осторожно, чувствительные кадры! Спасатели показали деблокирование погибшего мужчины / Фото ГСЧС
ДТП на дорогах Украины: последние новости
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