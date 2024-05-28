Трагічний інцидент стався близько 06:55 ранку на вулиці Анатолія Солов'яненка, що у Дніпровському районі столиці.
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Чоловіка затисло під автобусом
Очевидці ДТП викликали на місце трагедії рятувальників. Вони деблокували тіло загиблого чоловіка за допомогою пневматичних подушок.
У Києві під колесами автобуса загинув чоловік: відео очевидців
"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, за участю маршрутного транспорту, чоловіка було затиснуто під автобусом", – пишуть у ДСНС.
У Дніпровському районі столиці людину затисло під автобусом: відео свідків
Про причину та обставини ДТП наразі невідомо. Їх будуть встановлювати правоохоронці.
Обережно, чутливі кадри! Рятувальники показали деблокування загиблого чоловіка / Фото ДСНС
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