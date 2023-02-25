В киевском метро мужчина разгуливал с гранатой: ему светит до 7 лет

В Киеве правоохранители задержали в метро мужчину, который вел себя достаточно подозрительно. Оказалось, что у него была граната.

Гражданин был замечен на станции метро "Минская". Он постоянно оглядывался, что казалось подозрительным.

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У мужчины была граната

Полицейские остановили мужчину, а во время проверки обнаружили у него в кармане боеприпас. Это была граната "Ф-1" и запал к ней.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и задокументировала преступление. Боеприпас был отправлен на экспертизу, а правонарушитель задержан. Им оказался 29-летний уроженец Одесской области.



Злоумышленником оказался уроженец Одесской области / Фото Нацполиции

Что грозит злоумышленнику

За хранение гранаты мужчине "светит" до 7 лет за решеткой. Следователи сообщили фигуранту о подозрении в хранении, приобретении, передаче или сбыте огнестрельного оружия.

Суд уже избрал злоумышленнику меру пресечения – ночной домашний арест.



У мужчины была граната / Фото Нацполиции

Похожий случай в Киеве

В августе 2022 года на Центральном железнодорожном вокзале Киева правоохранители также задержали пассажира. Он спрятал у себя под футболкой боевую гранату со страстью.

На место происшествия прибыли сотрудники отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта и взрывотехники столичного главка. Они изъяли у пассажира боевую гранату Ф-1.