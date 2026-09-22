В Киеве в очередной раз за сутки раздаются взрывы: какая угроза для столицы
Вечером 22 сентября Россия продолжает проводить атаки на украинские города с помощью дронов. Во время воздушной тревоги в Киеве раздались взрывы.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Какие последствия?
Воздушная тревога желтого уровня в Киеве была объявлена в 23:11. Тогда воздушные силы ВСУ сообщили о движении нескольких реактивных беспилотников на город. Они летели с Севера и Юга.
Около 23:17 местные жители услышали звуки взрывов. Мэр Кличко уточнил, что они связаны с работой противовоздушной обороны по враждебным БпЛА, которые целились на центр столицы.
Находитесь в укрытиях!
– призвал мэр Киева.
Пока местные власти не информировали о возможных последствиях российского террора. Оккупанты продолжают атаковать столицу, а ПС ВСУ предупредили о движении реактивного БпЛА через Гостомель в направлении центра Киева.
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Напомним, враг днем уже терроризировал столицу дронами. В результате предварительной атаки в Днепровском районе был поврежден частный дом, а в Оболонском – загорелись резервуары с топливом. Пожар был ликвидирован. К сожалению, известно о по меньшей мере 8 пострадавших.