В Киеве в очередной раз за сутки раздаются взрывы: какая угроза для столицы

Вечером 22 сентября Россия продолжает проводить атаки на украинские города с помощью дронов. Во время воздушной тревоги в Киеве раздались взрывы.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Какие последствия?

Воздушная тревога желтого уровня в Киеве была объявлена ​​в 23:11. Тогда воздушные силы ВСУ сообщили о движении нескольких реактивных беспилотников на город. Они летели с Севера и Юга.

Около 23:17 местные жители услышали звуки взрывов. Мэр Кличко уточнил, что они связаны с работой противовоздушной обороны по враждебным БпЛА, которые целились на центр столицы.

Находитесь в укрытиях!

– призвал мэр Киева.

Пока местные власти не информировали о возможных последствиях российского террора. Оккупанты продолжают атаковать столицу, а ПС ВСУ предупредили о движении реактивного БпЛА через Гостомель в направлении центра Киева.

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Напомним, враг днем ​​уже терроризировал столицу дронами. В результате предварительной атаки в Днепровском районе был поврежден частный дом, а в Оболонском – загорелись резервуары с топливом. Пожар был ликвидирован. К сожалению, известно о по меньшей мере 8 пострадавших.